Tadic lacht: ‘Denk je dat PSV kampioen wordt? Ik denk het niet’

Op het event Fashion Player 2018 van Life After Football werd Ajax-aanvaller Dusan Tadic donderdagavond uitgeroepen tot de best geklede speler van de Eredivisie van het jaar. De Ajacied sprak tijdens het evenement ook over de stand van zaken in de Eredivisie, evenals diverse andere (oud-)voetballers. In onderstaande video is een compilatie van het event te zien.