Nicklas Bendtner moet bijna twee maanden de cel in na mishandeling

Nicklas Bendtner moet de gevangenis in. De aanvaller van het Noorse Rosenborg is veroordeeld tot een celstraf van vijftig dagen, nadat hij in Kopenhagen een taxichauffeur mishandelde. Bovendien moet Bendtner een schadevergoeding van bijna 1200 euro betalen aan de taxichauffeur, zo heeft een rechter in Kopenhagen vrijdag bepaald.

Het incident vond begin september plaats. Bendtner zou de taxichauffeur een gebroken kaak hebben bezorgd. Philine Roepstorff, de vriendin van Bendtner, verklaarde later dat de chauffeur tot tweemaal toe in een andere richting reed dan verzocht, en zich 'gek' gedroeg nadat de twee waren uitgestapt. Roepstorff zei dat zij en Bendtner werden achtervolgd door de chauffeur, die vervolgens een glazen fles tegen haar zou hebben aangegooid. Daarna reageerde Bendtner, in de ogen van Roepstorff uit zelfverdediging, op agressieve wijze.

De rechter was echter van mening dat Bendtner het geweldincident valt aan te rekenen. "We hebben geen reden om een voorwaardelijke straf of een taakstraf op te leggen. Hij heeft zich ernstig misdragen. De schade, een gebroken kaak, was niet minimaal", aldus rechter Kirsten Schmidt. De taxichauffeur heeft geen straf opgelegd gekregen. Bendtner heeft al besloten in beroep te gaan, zo maakt zijn advocaat Anders Németh bekend. Het is nog niet bekend wanneer het beroep zal dienen.