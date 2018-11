Mourinho blikt vooruit: ‘De speelkalender is niet heel gunstig voor ons’

Na tien wedstrijden bezet Manchester United de achtste plaats in de Premier League. Komende zaterdag staat voor the Red Devils het uitduel met Bournemouth, dat twee plaatsen hoger staat, op het programma. José Mourinho stelt op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd dat Manchester United voorlopig geen rol speelt in de titelrace.

“Wanneer je buiten de top vier staat, kan je niet praten over een titelrace. Ik geloof dat wij binnen afzienbare tijd bij de beste vier horen en dan kan je omhoog kijken. In dat geval kijk je naar het programma, het gat met de andere ploegen. Maar voorlopig staan wij nog niet in de top vier, dus we moeten nu zoveel mogelijk punten pakken en zorgen dat we in december staan waar we horen”, tekent FourFourTwo uit de mond van Mourinho op tijdens de persconferentie.

Manchester United heeft een zwaar programma voor de boeg, met uitwedstrijden tegen Bournemouth, Juventus, Manchester City. “Het programma heeft invloed op het moment. We hebben al twee uitwedstrijden tegen Burnley en Watford achter elkaar gehad en spelen nu weer twee keer achter elkaar uit in de competitie. We krijgen Juventus vlak voor Manchester City, terwijl we later voor het duel met Liverpool tegen Valencia spelen in de Champions League.”

“In dit deel van het seizoen spelen we tegen drie titelkandidaten: Manchester City, Liverpool en Chelsea. De speelkalender is niet heel gunstig voor ons. Maar eind december staan we op een betere positie dan nu. De sfeer is goed, de afgelopen week zijn vrij positief. Tegen Juventus hebben we hard gevochten, dus die nederlaag heeft niet alleen een negatief gevoel achtergelaten”, besluit Mourinho.