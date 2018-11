‘Gio’ verrast door nieuws over boete: ‘Had toen nog niet met hem gesproken’

Feyenoord plaatste zich donderdag ten koste van ADO Den Haag (5-1) voor de achtste finales van de KNVB Beker. Het bekertoernooi lijkt voor de Rotterdammers nog de enige mogelijkheid om het seizoen van kleur te voorzien, aangezien de achterstand op koploper PSV reeds tien punten bedraagt. Trainer Giovanni van Bronckhorst beaamt vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met VVV-Venlo dat hij meer van het seizoen had verwacht.

“Waar we nu staan had ik niet verwacht, maar we moeten nu met de realiteit omgaan. Je bent uit Europa en staat tien punten achter op de koploper. In het voetbal kan er heel veel veranderen, maar op dit moment is dat hoe het is. Wij moeten nu gewoon alles winnen en dan zien of PSV punten gaat laten liggen. Ik kan zoveel vergelijkingen maken met PSV en Ajax, maar voetbal wordt niet op die lijstjes bepaald. Ik moet het maximale uit deze groep halen”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst.

“Wij hadden zeker meer punten moeten hebben. We hadden niet moeten verliezen bij De Graafschap en geen punten moeten verspelen in de slotfase bij Willem II”, vervolgt de oefenmeester. Feyenoord verloor vorige week met 3-0 op bezoek bij Ajax. De Rotterdammers waren na vijf minuten spelen praktisch kansloos, toen Jeremiah St. Juste met een rode kaart van het veld werd gestuurd. “Wij hebben ons goed voorbereid voor afgelopen zondag, maar ons plan kon na vijf minuten de prullenbak in. Ik denk niet dat ik de jongens met een verkeerde emotie het veld in heb gestuurd.”

St. Juste kreeg een boete voor zijn rode kaart in Amsterdam. “Ik was verrast door het nieuws dat St. Juste een boete had gekregen, want ik had toen nog helemaal niet met Jeremiah gesproken. Uiteindelijk heeft hij wel een boete gehad voor zijn rode kaart tegen Ajax”, aldus Van Bronckhorst, die blij is met het spel van zijn ploeg tegen ADO Den Haag en vooral de drie doelpunten van Nicolai Jörgensen. “Nicolai is dit seizoen met een achterstand begonnen, maar hij wordt nu weer steeds alerter en belangrijk voor ons. Hij maakt donderdag een echte spitsengoal met de 1-1.”