‘Depay moet werken aan zijn mentaliteit, maar dat geldt voor zoveel spelers’

Bruno Génésio beschouwt het akkefietje met Memphis Depay bij Olympique Lyon als 'afgesloten'. De aanvaller zei afgelopen weekend, na de wedstrijd tegen Angers (1-2 zege), dat hij zich 'niet gerespecteerd' voelt. Hij begon die wedstrijd op de bank en toonde zijn waarde als invaller, met een assist en een doelpunt. Génésio heeft inmiddels met zijn pupil gesproken.

De trainer erkent vrijdag op de wekelijkse persconferentie dat hij 'een beetje verrast' was door de uitspraken van Depay. "Maar ik probeer mezelf altijd te verplaatsen in een ander", citeert RMC Sport. "Het heeft me niet zoveel gedaan. Het zijn dingen die gebeuren in een seizoen; het jaar verloopt nooit helemaal geruisloos en gestroomlijnd. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Het is voor mij afgesloten", maakt hij duidelijk.

Volgens Génésio was het voor iedereen bij de club al gauw een gesloten boek. "We zullen geen sportieve sanctie opleggen. Ik heb een goede relatie met hem en we zijn altijd open en eerlijk tegenover elkaar geweest. We gaan hier geen groot thema van maken", aldus de oefenmeester, die evenwel lovend is over het spel van Depay tegen Angers. "Hij is vaak beslissend als invaller, maar ook als basisspeler. We zien hem niet als supersub, want hij is een van onze beste spelers. Hij moet alleen constanter worden en dat weet hij zelf ook."

Verdediger Rafael was ook bij de persconferentie aanwezig en beaamt de woorden van zijn trainer. Hij stelt dat de uitspraken van de Nederlander zijn uitvergroot en dat de hele affaire onjuist is belicht in de media. "Het lijkt me normaal dat de trainer met de speler gaat praten als het niet goed gaat. De media zijn er zonder respect mee omgegaan. Memphis is een zeer professionele speler. Hij moet werken aan sommige dingen, zoals zijn mentaliteit, maar dat geldt voor zoveel spelers. Maar hij wil het team altijd helpen."