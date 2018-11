Wanneer is de Copa Libertadores-finale tussen Boca Juniors en River Plate?

Voor het eerst in de geschiedenis gaat de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors. De twee Argentijnse rivalen uit Buenos Aires kwamen elkaar al vaak tegen in eigen land, maar gaan binnenkort uitmaken wie zich de beste ploeg van Zuid-Amerika mag noemen.

De Argentijnse Superclásico werd al talloze keren gespeeld, maar nog nooit kwamen de twee elkaar tegen in de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. Boca Juniors stond al zeven keer in de finale en maakt jacht op de zevende titel, terwijl River Plate voor de zesde keer in de clubgeschiedenis gaat aantreden in de finale van de Copa Libertadores en op gaat voor de vierde eindzege. In aanloop naar de finale kijken we naar de speeldatum, het prijzengeld en meer.

Wat is de Copa Libertadores?

De Copa CONMEBOL Libertadores, kortweg Copa Libertadores genoemd, is een internationaal clubtoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. Het toernooi wordt al lange tijd gedomineerd door clubs uit Argentinië en Brazilië.

Het Argentijnse Independiente is de meest succesvolle club, met zeven titels. Boca Juniors volgt met zes eindzeges, het Uruguayaanse Penarol won vijf keer, terwijl Estudiantes uit Argentinië de Copa viermaal won. Het Paraguayaanse Olimpia won het toernooi driemaal, net als Nacional (Uruguay), River Plate (Argentinië), São Paulo, Grêmio en Santos (Brazilië).

25 keer ging de prestigieuze trofee naar Argentinië, 18 keer naar Brazilië. De overige kampioenen komen uit Colombia, Paraguay, Chili en Ecuador. Clubs uit Bolivia, Peru, Venezuela en Mexico wonnen de Copa Libertadores nog nooit.

Wanneer is de finale van de Copa Libertadores 2018?

De CONMEBOl heeft bevestigd dat de finale van de Copa Libertadores voor de laatste keer in twee verschillende wedstrijden wordt afgewerkt. De heenwedstrijd staat voor 10 november op het programma, de return volgt twee weken later op 24 november. Beide wedstrijden beginnen om 16.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd).

De eerste wedstrijd wordt gespeeld in het Estadio Alberto J. Armando, beter bekend als la Bombonera, van Boca. De tweede wedstrijd vindt plaatst in het Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, beter bekend als el Monumental. De winnaar van de Copa Libertadores plaatst zich automatisch voor het FIFA WK voor clubs. Dat toernooi wordt in december afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten.

De route naar de finale

Tijdens de loting in december 2017 werd River Plate geplaatst in groep D, samen met Flamengo (Brazilië), Santa Fe (Colombia) en Emelec (Ecuador). De Argentijnen wonnen drie keer en speelden driemaal gelijk, wat genoeg was voor de eerste plaats in de poule.

Boca werd ingedeeld in groep H met Palmeiras (Brazilië), Atlético Junior (Colombia) en Alianza Lima (Peru). Met twee zeges, drie remises en een verliespartij eindigde de ploeg van trainer Guillermo Barros Schelotto op de tweede plaats.

In de knock-outfase rekende River Plate af met Racing Club (Argentinië), Indenpendiente (Argentinië) en Grêmio (Brazilië). Boca Juniors was op weg naar de finale te sterk voor Libertad (Paraguay), Cruzeiro (Brazilië) en Palmeiras (Brazilië).





FASE RIVER PLATE BOCA JUNIORS Groepsfase Winnaar groep D Tweede plaats Groep H Achtste finale Racing (3-0) Libertad (6-2) Kwartfinale Indenpendiente (3-1) Cruzeiro (3-1) Halve finale Grêmio (2-2) Palmeiras (4-2)

Prijzengeld Copa Libertadores

De winnaar van de Copa Libertadores ontvangt 6 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 5,25 miljoen euro. De verliezer van de finale moet genoegen nemen met de helft: 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro).

Wie won de Copa Libertadores vorig jaar?

De finale van de Copa Libertadores in 2017 werd gewonnen door Grêmio, dat in de finale te sterk was voor Lanús uit Argentinië. Grêmio won de eerste wedstrijd in Porto Alegre met 1-0 door een doelpunt van invaller Cicero. De return in Argentinië werd met 2-1 gewonnen. Door goals van Fernandinho en Luan kwamen de Brazilianen op een 2-0 voorsprong, waarna José Sand vanaf elf meter iets terug deed. Verder dan dat kwam Lanús niet, waardoor Grêmio voor de derde keer in de clubgeschiedenis de Copa Libertadores won.

Wat is de Superclásico?

De Superclásico is de naam voor de ontmoeting tussen River Plate en Boca Juniors. Beide ploegen komen uit Buenos Aires en zijn de meest succesvolle clubs uit Argentinië. De confrontatie tussen deze twee clubs wordt gezien als een van de grootste en meest beladen derby’s ter wereld. Boca Juniors won het duel met River Plate al 88 keer, tegenover 81 zeges voor River Plate. Spelers als Diego Maradona, Gabriel Batistuta en Juan Roman Riquelme kwamen in het verleden in actie tijdens de Superclásico.