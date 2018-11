Ten Hag: ‘Natuurlijk verdient hij een basisplek, maar ik kan er elf opstellen'

David Neres kreeg afgelopen woensdag in het bekerduel met Go Ahead Eagles (3-0 zege) weer eens een basisplaats bij Ajax. De Braziliaanse vleugelaanvaller moet het dit seizoen geregeld stellen met een plaats op de reservebank. Erik ten Hag laat zich vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het competitiewedstrijd tegen Willem II lovend uit over Neres.

“Natuurlijk verdient hij een basisplek, maar ik kan er maar elf opstellen”, benadrukt Ten Hag. “Je moet kijken naar het team, wat is het beste team? Dat kan per wedstrijd verschillen. We hebben er al vaker over gesproken en ik moet per wedstrijd keuzes maken. Het is voor de kleedkamer heel goed dat hij dit signaal afgeeft. Ondanks de situatie waarin hij zit, toont hij aan dat hij meer dan basisspeler is.”

“Hij zit niet bij de pakken neer, is niet teleurgesteld. Hij begrijpt het en als hij op het veld staat, straalt hij plezier uit. En belangrijker: hij levert kwaliteit”, vervolgt de oefenmeester op lovende wijze. “Ik kijk naar het team, de tegenstander, de kansen en de bedreigingen. Natuurlijk speelt ook vorm een rol, maar soms heb je meer aan een offensieve middenvelder en soms heb je meer aan een echte aanvaller. We kunnen daar ook met andere spelers spelen, zoals Dusan Tadic. Hij vult het op een andere manier in.”

“De speelwijze tegen Willem II zal niet heel anders zijn. De tactiek zal misschien anders zijn, maar daar ga ik nu niks over zeggen. Ik ga de tegenstander niet wijzer maken dan ze al zijn”, vertelt Ten Hag over de komende competitiewedstrijd tegen Willem II. De oefenmeester gaat ook nog in op Donny van de Beek, die de afgelopen weken weer een basisplaats heeft bij Ajax. “Welke speler is wel tevreden als die wissel staat? Jullie willen graag oppoken hoe ontevreden een speler wel niet is.”

“Het is heel normaal dat je bij een topclub meer dan elf basisspelers hebt. Als je er dan een keer buiten staat, zul je dat moeten accepteren. Ik denk dat hij er op die manier mee is omgegaan. Op de momenten dat het team hem nodig had, stond hij er altijd. Dan bracht hij de kwaliteit die we eisen. Prima”, besluit Ten Hag. Zijn ploeg neemt het zaterdagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Willem II.