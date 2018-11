Sinkgraven na jaar blessureleed voor winter terug op groepstraining

Daley Sinkgraven sluit nog voor de winterstop weer aan bij de groepstraining van Ajax, zo laat trainer Erik ten Hag vrijdag weten op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Willem II. De vleugelverdediger annex middenvelder is al bijna een jaar uit de roulatie met een gecompliceerde knieblessure, maar is nu dus op de weg terug.

“Hij heeft een heel gecompliceerde blessure gehad. We moeten heel voorzichtig zijn, anders zou het carrièrebedreigend worden”, tekent Ajax Showtime op uit de mond van Ten Hag tijdens het persmoment. De 23-jarige Sinkgraven speelde op 18 november 2017 tegen NAC Breda (0-8 zege) zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Daarna raakte hij andermaal geblesseerd aan zijn knie, een gewricht dat hem al eerder langere tijd aan de kant hield.

“Soms heeft hij ook een terugval, maar op dit moment ziet het er heel positief uit. We hopen dat hij op korte termijn kan gaan instromen. Dat is verantwoord”, vervolgt de oefenmeester, die stelt dat Sinkgraven momenteel toe is aan de ‘volgende stap’. “Nu hij weer op de weg terug is, richting de groep, ziet het er heel goed uit. Ik verwacht dat hij voor de winter weer kan aansluiten bij de groepstraining.”

Ten Hag wist verder op de persconferentie te melden dat André Onana volledig fit is voor het duel met Willem II. De inzetbaarheid van Maximilian Wöber is nog een twijfelgeval. De Oostenrijkse verdediger raakte afgelopen week geblesseerd op de training en moest het bekerduel met Go Ahead Eagles daarom aan zich voorbij laten gaan. “Het is even afwachten hoe het er zaterdag uitziet.”