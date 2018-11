‘Of Pogba een staande ovatie krijgt? Dat hoort alleen voor onze spelers’

Massimiliano Allegri weigert Juventus een favorietenrol toe te kennen in de Champions League. De Italiaanse grootmacht won, net als Borussia Dortmund en Barcelona, de eerste drie groepswedstrijden en is al nagenoeg zeker van plaatsing voor de achtste finales Volgende week woensdag kan Juventus zich in de thuiswedstrijd tegen Manchester United definitief verzekeren van de volgende ronde.

Vrijdag, op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Cagliari van zaterdagavond werd Allegri alvast gevraagd naar de wedstrijd tegen Manchester United. Met name de rentree van Paul Pogba in Turijn wekte de interesse van het journaille. Allegri kon daar echter niet zoveel mee. "Het is zinloos om het over spelers van andere clubs te hebben. Wat wil je van me horen?", vroeg hij aan de pers. "Het is een geweldige speler die nog steeds beter kan worden. Hij heeft nog een hele carrière voor zich en moet het toppunt nog bereiken."

"Hij speelt nu voor Manchester United en helaas moeten wij het dus tegen hem opnemen. Het zou voor ons beter zijn geweest als hij er niet bij is", aldus Allegri. "Of hij een staande ovatie krijgt? De fans zouden dat moeten doen voor onze spelers, niet voor andere spelers." De oefenmeester werd ook gevraagd naar de kansen van Juventus in het miljardenbal. Om de Champions League te winnen is 'wat geluk' nodig, beseft hij. "Vorig jaar, toen ze twintig punten achter Barcelona stonden, zei ik dat ze de favoriet waren om de Champions League te winnen."

"Ze hadden wat mazzel, wij hadden wat pech en zij wonnen uiteindelijk. Dit jaar is Barcelona de voornaamste kandidaat. Je hoeft daarvoor alleen maar naar goed hun wedstrijden te kijken. Zij zijn de topkandidaat; wij ziftten bij de top vier kandidaten. Maar we moeten kalm blijven. Nu zijn we bezig met de wedstrijd tegen Cagliari", maakte Allegri duidelijk. Juventus won in de vorige Champions League-speelronde al met 0-1 van Manchester United en heeft daardoor vijf punten meer dan the Red Devils, die op de tweede plek staan.