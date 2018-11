Emotionele Vardy ‘in shock’: ‘Toen wist ik dat het echt foute boel was’

Vichai Srivaddhanaprabha was zaterdag één van de vijf personen die is omgekomen bij de helikoptercrash vlakbij het stadion van Leicester City. De voorzitter van de Premier League-club was een geweldige man, vertelt Jamie Vardy. De spits spreekt vrijdag voor het eerst in het openbaar over de impact van het verlies van de zestigjarige eigenaar.

“Ik was op weg naar huis, naar mijn vrouw en kinderen, toen ik het nieuws hoorde”, memoreert een emotionele Vardy in gesprek met Sky Sports. “Natuurlijk was ik meteen in shock. Je gelooft gewoon niet dat het is gebeurd. Ik probeerde contact te krijgen met iedereen, maar niemand bij de club nam zijn telefoon op. Toen wist ik dat het echt foute boel was.”

“De relatie was precies zoals jullie het voorstellen. Hij was niet gewoon een voorzitter, hij was letterlijk een onderdeel van de familie. Het maakte niet uit wie je was, hij maakte altijd tijd voor je vrij. En alle foto's die je nu ziet, daar staat hij altijd lachend op. Dat zijn dingen die je niet vergeet. Het zal altijd in mijn geheugen gegrift staan.”

“Vanaf de eerste dag, vanaf het moment dat ik hem ontmoette, tot nu, was hij altijd heel vriendelijk en betrokken. Hij was onderdeel van de selectie en was er altijd bij om je aan te moedigen”, aldus de Engelsman. Het Carabao Cup-duel met Southampton werd door de tragedie uitgesteld, maar the Foxes spelen zaterdag wel in de Premier League tegen Cardiff City.

“We zeiden allemaal dat we wilden spelen. Het is hoe Vichai het had gewild, dus zo gaan we het doen. We moeten ervoor zorgen dat we op het veld alles geven om hem te eren. Ik weet dat mensen zeggen dat het resultaat niet uitmaakt, maar wij willen een goed resultaat. Het wordt zwaar en emotioneel. Het belangrijkste is dat we samenkomen en Vichai trots maken.”