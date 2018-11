‘Die dingen krijg je mee vanuit de club, Ajax is een deel van mijn opvoeding’

Willem II gaat zaterdagavond op bezoek bij Ajax en het duel in de Johan Cruijff ArenA is een speciale voor Aras Özbiliz. De aanvaller doorliep de gehele jeugdopleiding van de Amsterdamse club en debuteerde in 2010. Op de site van Ajax blikt de nu 28-jarige Özbiliz terug op zijn mooie jeugdjaren bij de huidige nummer twee van de Eredivisie.

"Het lopen met de Ajax-tas, mijn eigen Ajax-kleren verzorgen én daar voorzichtig mee omgaan vond ik erg mooi. Die dingen krijg je ook mee vanuit de club. Ajax is simpelweg een deel van mijn opvoeding", aldus Özbiliz, die nog altijd bevriend is met Daley Blind. "We speelden vroeger vaak samen of bleven bij elkaar slapen, daarnaast zijn Daley en ik op dezelfde dag jarig."

Özbiliz speelde ook veel samen met Género Zeefuik. "Hij was toen al groot en sterk, maar wel een superlieve jongen. Zijn vader kwam altijd naar de wedstrijden. Vanaf de tribune schreeuwde hij over het veld naar Género. Die man had een stem, niet normaal. Iedereen maakte daar grappen over, echt hilarisch."

De aanvaller had het vroeger niet breed en voor zijn ouders was het altijd moeilijk om hem naar Ajax te brengen. “Als mijn vader, die werkzaam was op de markt, eerder klaar was, kon hij me brengen. Anders ging ik met de trein, de metro of lopend vanuit Strandvliet naar de Toekomst. Ik ben mijn ouders enorm dankbaar voor de support die ze me altijd hebben gegeven.”