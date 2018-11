Vrees Man City komt uit: wederom wekenlange absentie De Bruyne

Kevin De Bruyne moet weer wekenlang aan de kant staan met een blessure. De middenvelder van Manchester City raakte donderdag in het gewonnen Carabao Cup-duel met Fulham (2-0) geblesseerd toen Timothy Fosu-Mensah op hem viel. De Bruyne moest zich met een knieblessure laten vervangen en nu blijkt dat de Belg wederom vier tot zes weken is uitgeschakeld.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Engelse topclub geen beroep kan doen op De Bruyne. De 27-jarige spelmaker raakte in augustus op de training geblesseerd aan zijn knie en stond toen tien wedstrijden buitenspel. De Bruyne moest donderdag vlak voor tijd van het veld worden gehaald en nadien heeft de medische staf van City enkele tests uitgevoerd.

Manager Josep Guardiola sprak na het gewonnen duel de hoop uit dat de kwetsuur niet al te ernstig zou zijn. Het blijkt nu echter dat De Bruyne ongeveer een maand tot zes weken niet inzetbaar is. De Bruyne staat dit seizoen op vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens en daarin was hij goed voor één assist. De Bruyne mist onder meer wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk en Manchester United.