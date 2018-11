Ziyech: ‘Dat kun je zeggen, maar ik voel me daar niet te groot voor’

Hakim Ziyech geniet momenteel met volle teugen bij Ajax. De middenvelder zegt in gesprek met Hans Kraay jr. van FOX Sports dat het vertrouwen bij hem en het team groot is. Menigeen merkt op dat de Marokkaans international tegenwoordig, naast het produceren van assists en goals, ook ballen afpakt. Ziyech ontkent echter dat hij plots 'het licht' heeft gezien.

“Je kunt misschien wel zeggen dat ik harder werk, maar ik ben nooit beroerd geweest om het vuile werk op te knappen. Ik voel me daar niet te groot voor. Ik vind het ook leuk, ik doe gewoon mijn ding”, aldus de spelmaker, die geniet van de samenwerking met zijn ploeggenoten dit seizoen. Ziyech stelt dat Ajax voor niemand bang hoeft te zijn.

Vorig seizoen zat de middenvelder in de kleedkamer naast het rugnummer 34 van Abdelhak Nouri, die in de zomer van 2017 werd getroffen door een hartstilstand. Ziyech erkent dat het drama rond Nouri veel impact had. "Dat was in het begin heel moeilijk. Daarna probeer je het een plek te geven. Je wordt er altijd nog wel aan herinnerd. Nu is zijn plek leeg.”

"Wij vonden het op deze manier beter, want dan heb je Appie natuurlijk nog altijd ben je", vervolgt Ziyech. "Op zijn plek zit nu ook niemand meer. Het zal altijd aan hem herinneren. Ik ben wel een paar keer bij hem langs geweest. De laatste periode wat minder, omdat we wat drukker zijn. Het is ook zwaar”, aldus de 25-jarige creatieveling.