‘Het is op dit moment moeilijk om te zeggen dat ik een speler van PSV ben’

Ryan Thomas sloot zich afgelopen zomer aan bij PSV, maar de voormalig middenvelder van PEC Zwolle heeft nog weinig kunnen genieten van zijn verblijf bij de Eindhovenaren. De 23-jarige Nieuw-Zeelander liep bij PSV snel een zware kruisbandblessure op en is momenteel bezig met de revalidatie.

"Het gaat best wel goed", vertelt Thomas via de officiële kanalen van PSV. "Ik kan nu eindelijk een beetje normaal bewegen. Mijn knie voelt een stuk beter en is niet meer zo pijnlijk. De eerste twee, drie weken waren best zwaar. Ik heb nog nooit zo'n zware blessure gehad.” De zeventienvoudig international vertelt dat het lastig was te accepteren dat hij vlak na zijn transfer een zware blessure opliep.

"Maar ik zit gelukkig op de goede weg. Het is moeilijk voor me, omdat ik pas een week bij de club was toen het gebeurde. Het is op dit moment moeilijk om te zeggen dat ik een speler van PSV ben. Maar de jongens steunen me en sturen me berichten om te vragen of ik iets nodig heb. Ik zie ze één keer per week om te lunchen", besluit Thomas.