Idrissi lijkt voor Marokko te kiezen en wordt geselecteerd

Het lijkt erop dat Oussama Idrissi ervoor heeft gekozen om zijn interlandloopbaan voort te zetten bij Marokko. De 22-jarige linksbuiten is door Hervé Renard namelijk opgenomen in de voorselectie voor de wedstrijden tegen Kameroen (16 november) en Tunesië (20 november), zo maakt AZ via de officiële kanalen bekend.

De bondscoach van De Leeuwen van de Atlas maakt op 12 november de definitieve selectie bekend voor de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd en het oefenduel. De in Bergen op Zoom geboren Idrissi speelde tot op heden al zijn jeugdinterlands voor het Nederlands elftal.

In de vorige interlandperiode deed Idrissi nog met Jong Oranje mee tegen de leeftijdsgenoten van Oekraïne, maar hij ontbrak woensdag in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi voor de oefenwedstrijd tegen Duitsland (16 november). Of Van de Looi Idrissi sowieso al niet wilde selecteren, dat is niet bekend.

Als Idrissi in actie komt tegen Kameroen, dan mag hij niet meer switchen van landenploeg. De vleugelaanvaller maakte in januari de overstap van FC Groningen naar AZ en in dienst van de Alkmaarders staat hij na 29 wedstrijden op 13 doepunten en 10 assists. Zijn contract in het AFAS Stadion loopt tot medio 2022 door.