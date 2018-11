Fel betoog tegen nieuwe opzet Eredivisie: ‘Ik laat me niet omkopen’

Medio november neemt de Eredivisie CV een besluit over hoe de Eredivisie er in de toekomst uit gaat zien. Een mogelijke beslissing is dat de competitie wordt ingekrompen tot zestien clubs, maar daar zit Berry van Gool niet op te wachten. De directeur van Willem II wil graag zien dat de kleinere clubs in Nederland bij het nieuwe format erop vooruit gaan.

Van Gool legt in gesprek met Voetbal International uit dat de verhoudingen tussen de top en de rest van het internationale voetbal 'stijver' is geworden. "De Nederlandse clubs zijn in de loop der jaren veel meer gaan verdienen in Europa, maar de top bovenin de piramide is er nóg harder op vooruit gegaan. De kans dat PSV de Champions League wint is ondanks spectaculaire premies alleen maar gedaald."

"Daarom maak ik ook al jaren bezwaar tegen een andere competitieopzet in Nederland, want die zal hetzelfde effect hebben als in Europa: grotere verschillen", aldus de sportbestuurder, die beaamt dat de zestien clubs in het nieuwe format er financieel op vooruit gaan. Het meeste geld gaat echter naar de topclubs, aangezien deze meer onderlinge duels gaan afwerken vanwege onder meer de play-offs.

"De meeste winst die wordt behaald met een nieuw format, gaat naar de topclubs", redeneert de directeur. "Het idee is weliswaar om wat geld te herverdelen, maar op een dusdanige manier dat de financiële kloof alleen maar toeneemt. Ik laat me niet omkopen. Wat hebben wij aan extra geld als de kans op verliezen stijgt?"

Van Gool geeft aan dat niet alleen clubs in het rechterrijtje twijfelen over de nieuwe opzet en wijst naar AZ. "Zij hebben niets aan een paar miljoen extra als tegelijk Feyenoord er nog meer miljoenen bij krijgt en verder uit het zicht raakt. De waaier wordt alleen maar verder uit elkaar getrokken. Daarom proef je dat het draagvlak niet heel breed is om naar zestien clubs te gaan."