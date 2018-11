Iniesta looft ‘vakman’: ‘Ik had hem graag jarenlang in mijn team willen hebben’

Andrés Iniesta geniet met volle teugen van N'Golo Kanté. Het creatieve brein van Vissel Kobe speelde op het middenveld van Barcelona jarenlang met verschillende topspelers, onder wie Xavi en Sergio Busquets. De legende van Barcelona had in zijn loopbaan echter ook graag in een team gespeeld met Kanté.

“Hij is een speler die ik graag jarenlang in mijn ploeg had willen hebben”, zegt de 34-jarige spelmaker van de Japanse club in een interview met RMC Sport. Iniesta weet dat een samenwerking met de 27-jarige Frans international er waarschijnlijk niet meer van gaat komen en daar baalt 136-voudig Spaans international van.

“Hij komt niet naar Japan, maar hij is zeker een speler van wie ik kan genieten, vooral vanwege het werk dat hij verricht op het veld en het vertrouwen waarmee hij speelt. Zijn vakmanschap maakt hem de spil van Chelsea en de nationale ploeg van Frankrijk”, aldus Iniesta, die Barcelona afgelopen zomer inruilde voor Vissel Kobe.

Kanté leek lange tijd een redelijk anonieme carrière tegemoet te gaan, maar na zijn transfer van SM Caen naar Leicester City ging het snel. De middenvelder werd kampioen met the Foxes en verdiende een overstap naar Chelsea, waarmee hij eveneens de landstitel pakte. Afgelopen zomer beleefde Kanté zijn hoogtepunt door met Frankrijk wereldkampioen te worden.