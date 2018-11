‘Ten Hag is degene aan wie ik het meest heb gehad in mijn carrière’

Richairo Zivkovic kende een vliegende start in het betaald voetbal. De aanvaller scoorde voor FC Groningen elf keer in veertig wedstrijden en verdiende een transfer naar Ajax, dat naar verluidt minimaal 1,9 miljoen euro betaalde. Zivkovic slaagde echter niet in Amsterdam en verdient zijn geld tegenwoordig bij KV Oostende.

“Het was van twee kanten gewoon geen match”, aldus de 22-jarige Zivkovic in een interview met Voetbal International. Hij erkent dat hij de verwachtingen in Amsterdam niet heeft waargemaakt, al blijft hij voormalig FC Utrecht-coach Erik ten Hag wel dankbaar. “Ten Hag is degene aan wie ik het meest heb gehad in mijn carrière.”

“Ik sta er niet van te kijken dat hij het nu zo goed doet met Ajax. Ten Hag is, naast een heel fijne vent, een heel goede trainer. Hij beheerst alles wat een coach moet hebben. Tactisch is hij ijzersterk, hij weet de kracht van een tegenstander perfect uit te leggen, en hij heeft de gave goed om te gaan met jonge spelers. Er is geen trainer die me zo op mijn gemak wist te stellen als Ten Hag.”

De international van Jong Oranje had zelf ook niet verwacht dat hij op deze leeftijd bij Oostende zou spelen, maar hij is er nog altijd van overtuigd dat hij het ‘gaat maken’: “Mijn top ligt hoger dan Oostende. Die overtuiging heb ik nog steeds.” Tot dusverre speelde Zivkovic 46 wedstrijden voor de Belgen en dwaarin was hij goed voor 12 treffers.