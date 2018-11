'Plaatselijke fanfare' dankt Van Bommel: ‘Voor ons een mooie motivatie'

RKC Waalwijk wist dinsdagavond te stunten door PSV uit te schakelen in de KNVB Beker. Trainer Mark van Bommel opteerde voor een elftal vol reserves, wat afgestraft werd door de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Aanvoerder Henrico Drost geniet na van de 2-3 overwinning in het Philips Stadion.

"Wie had dat gedacht: dat wij de eerste Nederlandse club zouden zijn waarin PSV zich verslikt", zegt de verdediger van RKC in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Tegen het A-team van PSV was de kans op verlies 95 procent geweest. Nou, laat ik niet overdrijven: 98 procent. We zijn Mark van Bommel erg dankbaar dat hij de reserves liet spelen."

Doelman Etienne Vaessen vond het respectloos dat PSV met een team met wisselspelers kwam opdraven en Drost kan zich wel vinden in de woorden van zijn teamgenoot. "Zo voelde het wel een beetje, ja", aldus de captain. "Alsof ze tegen de plaatselijke fanfare moesten voetballen. Voor ons was het alleen maar een mooie motivatie. En het was nog verdiend ook."

Vrijdagavond wacht voor RKC weer een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Waalwijk gaat op bezoek bij FC Twente. "Makkelijk wordt het niet in Enschede. Maar tegen Sparta Rotterdam deden we het ondanks de 0-1 ook prima. We hebben best een leuk ploegje. Play-offs om promotie moet mogelijk zijn", besluit Drost.