Brands gaat voor oude bekende van PSV

(The Sun)

Manchester United houdt rekening met een vertrek van David de Gea. Matt Ryan van Brighton & Hove Albion geldt als voornaamste kandidaat om de Spaanse doelman op te volgen op Old Trafford. (The Sun)

De directeur zou in de middenvelder van Chelsea een goede optie zien om in januari naar Everton te halen.

Aitor Karanka, trainer van Nottingham Forest, is de belangrijkste gegadigde om José Peseiro te vervangen. Laatstgenoemde trainer wordt binnenkort ontslagen door Sporting Portugal. (Diverse Portugese media)