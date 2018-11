Man City vreest opnieuw voor De Bruyne: ‘Hopelijk is het niet serieus’

Kevin De Bruyne kan voorlopig waarschijnlijk niet in actie komen voor Manchester City. De aanvallende middenvelder raakte donderdag geblesseerd toen Timothy Fosu-Mensah op hem viel. Met de pijn leek het mee te vallen, maar De Bruyne moest zich wel met een knieblessure laten vervangen door Claudio Gomes.

De 27-jarige De Bruyne raakte in augustus op de training geblesseerd aan de knie en stond daardoor tien wedstrijden buitenspel. Donderdag blesseerde hij zich in het EFL Cup-duel met Fulham (2-0 overwinning) aan de andere knie. “We weten niet of het serieus is of niet”, aldus manager Josep Guardiola na afloop van de bekerwedstrijd.

Over het spel van De Bruyne was Guardiola tevreden: “Ik denk dat Kevin nu wel terug is, of niet? Dit is de Kevin die we kennen. Hij verrichtte veel werk tegen Shakhtar Donetsk en maakte een paar minuten tegen Tottenham Hotspur. Het was daar moeilijk vanwege het veld en de omstandigheden, maar ook vandaag was hij weer betrokken bij het offensieve en defensieve.”

“Hij was ook betrokken bij de snelheid van het spel, bij de standaardsituaties, de passes en assists. Hopelijk is het niet serieus wat er met hem in de laatste minuut (86e, red.) gebeurde”, zo wordt de Spanjaard geciteerd door diverse Engelse media. De Bruyne staat dit seizoen op vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens en daarin was hij goed voor één assist. Manchester City speelt zondag thuis tegen Southampton.