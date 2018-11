Xavi staat perplex: ‘Wat is Barcelona aan het doen als je hem weghaalt?’

Xavi maakt zich grote zorgen over de doorstroming bij Barcelona. De middenvelder van Al-Sadd constateert dat er te weinig talenten doorbreken in het eerste elftal en wijst ook naar de recente veranderingen bij La Masia. Dat bijvoorbeeld het contract van Joan Vila, een belangrijke coach in de jeugdopleiding, niet werd verlengd, vindt Xavi verbazingwekkend.

“Ik ben ongerust over de situatie van de Barcelona-academie. Ik maak me bijvoorbeeld erg zorgen over het vertrek van Joan Vila. Als je hem weghaalt bij Barcelona, wat is Barcelona dan aan het doen? Dat is de vraag die je moet stellen. Hij is de persoon met de meeste kennis van het positionele spel van Barcelona. Ik begrijp het niet", aldus Xavi bij Catalunya Radio.

“Joan is de fundering van het spelletje van Barcelona. Paco Seirullo en Albert Benaiges, die nu bij Andrés Iniesta bij Vissel Kobe zit, horen daar ook bij. Dit zijn mensen waar Barcelona gebruik van moet maken”, aldus de Spanjaard, die ook ongerust is over het feit dat veel jeugdspelers beslissen om de grootmacht in te ruilen voor een andere Europese topclub.

Xavi vindt dat jongelingen eerder de kans moeten krijgen in de hoofdmacht. De veteraan wijst onder anderen naar middenvelder Riqui Puig. “Hij is erg goed, een groot talent. Hij is gewoon Barcelona. Je hoeft maar twintig minuten naar hem te kijken om te concluderen dat hij anders is. Hij moet een kans krijgen. Hij kan slagen en hij gaat ook slagen.”