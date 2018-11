‘Het stoorde me dat Bosz me geen uitleg gaf waarom hij me passeerde’

Nemanja Gudelj ruilde Ajax in januari 2017 in voor het Chinese Tianjin Teda, nadat was gebleken dat de middenvelder onder het bewind van Peter Bosz niet aan spelen toekwam. In gesprek met ELF Voetbal zegt de 22-voudig Servisch international te balen dat hij nooit uitleg heeft gekregen van Bosz waarom Gudelj gepasseerd werd.

De huidige middenvelder van Sporting Portugal, dat Gudelj huurt van Guangzhou Evergrande, wil benadrukken dat hij Ajax een ‘prachtige club’ vindt. “Met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) heb ik bijvoorbeeld nog steeds contact. Hij feliciteerde me direct via een appje toen ik naar Sporting vertrok”, aldus Gudelj, die bij Ajax ook met veel mensen een conflict had.

“Spijt van mijn reactie heb ik absoluut niet. Ik ben iemand die altijd achter zijn keuzes blijft staan. Ik beschouw ze als leermomenten. Alles gebeurt met een reden”, vervolgt de voormalig Ajacied. Gudelj kon niet goed begrijpen waarom Bosz hem niet meer opstelde. “Het stoorde me dat Bosz me geen uitleg gaf waarom hij me plotseling passeerde. Dat uitgerekend na een sterke serie wedstrijden van mijn kant."

“Hij zei alleen: 'Dat is het beste voor het team.' Daar kon ik weinig mee. Ik had liever gehoord wat ik kon doen om me terug te knokken in dat team”, stelt de 26-jarige Gudelj, die baalt dat zijn periode in Amsterdam zo ten einde is gekomen. “Vooral ook omdat de supporters van Ajax slechts de uitleg van één kant hoorden en geloofden."