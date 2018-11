Advies voor Depay: ‘Ze zitten niet te wachten op opstandige reserves’

Memphis Depay beklaagde zich na zijn invalbeurt tegen Angers over zijn reserverol bij Olympique Lyon. De aanvaller eiste meer respect en zei onder meer: “Ik verdien beter dan dit. Ik zou elke wedstrijd moeten spelen.” Volgens Valentijn Driessen heeft de international van het Nederlands elftal een punt.

De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat de 24-jarige Depay ‘alle steun’ verdient: “Met zijn gedrag bewijst Bruno Génésio een slappe zielenpiet te zijn. Wie het nodig vindt om alles en iedereen op te zetten tegen het individu, omdat hij de keuzes van de trainer betwist, ontbeert elke persoonlijkheid. Zeker als elk voetbaltechnisch- ten tactisch argument ontbreekt. Sterker, Génésio kreeg Depay pas aan het voetballen in Lyon toen hij de tactiek van de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman bij Portugal-Nederland kopieerde met een vrije rol voor Depay in de aanval.”

Driessen verwijst naar de uitspraken die Génésio in de kleedkamer ten overstaan van de hele spelersgroep over Depay zou hebben gedaan. De trainer zou Depay hebben verteld ‘nederig’ te moeten zijn: “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan Memphis. Mijn excuses voor elke keer dat je te laat kwam, vooral bij het begin van het seizoen afgelopen zomer. Ook mijn excuses voor je schoenen die niet het merk van de club zijn.”

Volgens Driessen had Depay een en ander wel anders moeten aanpakken: “Depays fout is zijn verklaring. Hij had Génésio met het door de trainer aangedragen wapen van nederigheid moeten bestrijden. Niet Depay had moeten spreken, maar Génésio had zich moeten verantwoorden waarom hij zijn beste speler wisselt, op de bank houdt en kleineert ten koste van het resultaat van Olympique Lyon.”

“Zo blijkt de international van Oranje ondanks alle loftuitingen nog een stap te moeten maken, wil hij na Oranje ook geaccepteerd worden in de Europese top”, gaat de verslaggever in zijn opiniestuk verder. “Daar zitten trainers niet te wachten op opstandige reserves. Na reservebeurten dienen Lewandowski, Benzema, Agüero en Cavani hun trainers van repliek op het veld en niet in de media.” Depay staat dit seizoen na veertien wedstrijden op vier doelpunten en vier assists voor les Gones.