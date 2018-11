Cocu wist ‘niet veel’ van Turkije: ‘Hij kwam over als een koud persoon’

Fenerbahçe zette Phillip Cocu na de 1-3 nederlaag tegen Ankaragücü op straat, maar ontsloeg Chris van der Weerden en Erwin Koeman niet. Laatstgenoemde is vrijdagavond dan ook de technisch eindverantwoordelijke bij De Gele Kanaries wanneer er wordt gespeeld tegen Galatasaray. Senad Ok, verslaggever van Milliyet, vraagt zich af hoelang Koeman bij Fenerbahçe blijft zitten.

“Als het resultaat goed is, mag Koeman nog twee of drie weken blijven. Tot er een nieuwe trainer is. Is het niet goed, dan willen ze waarschijnlijk alsnog van hem af”, aldus de journalist in een interview met de NOS. Volgens hem is het niet vreemd dat voorzitter Ali Koç Koeman naar voren heeft geschoven.

“Hij heeft veel ervaring, ook bij grote clubs, hij weet hoe het is om een grote derby te spelen en hij kent de spelers goed.” Wie de uiteindelijke opvolger wordt van Cocu, dat is nog niet bekend. Wel scanderen de supporters al weken de naam van Ersun Yanal, die in 2013/14 de trainer was van de club uit Aziatisch Istanbul.

“Maar ondanks alle druk wil het bestuur daar niks van weten. Ik weet dat Laurent Blanc onlangs met Fenerbahçe heeft gesproken, maar het is niet duidelijk wat daar uit is gekomen. Het probleem is dat Fenerbahçe momenteel niet zoveel te besteden heeft.” De 48-jarige Cocu won slechts drie van de vijftien wedstrijden met Fenerbahçe en daardoor staat de club maar net boven de degradatiestreep.

Ook Ok is kritisch op het functioneren van de Brabander. Volgens hem wist Cocu ‘niet veel van Turkije en de Turkse cultuur’: “Hij kwam over als een koud persoon, het is een geduldige man. In Turkije is dat niet zo gebruikelijk. Hier is iedereen een beetje nerveus en emotioneel als het om voetbal gaat.”