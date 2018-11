Australische voetbaldroom van Usain Bolt spat uit elkaar

Usain Bolt gaat niet aan de slag bij Central Coast Mariners. De club uit Australië maakt bekend dat men ‘externe partners’ heeft gezocht om tot een ‘commerciële oplossing’ te komen voor Bolt, maar beide partijen zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken. Volgens The Guardian kon de Jamaicaan een contract tekenen voor 130.000 euro per jaar, maar mikte hij zelf op 2,6 miljoen euro.

Central Coast Mariners bood Bolt een jaarsalaris van 80.000 tot 90.000 euro en met behulp van sponsoren zou men dit voorstel dus hebben verhoogd naar circa 130.000 op jaarbasis. Nooit kwam men echter in de buurt van de eisen van de 32-jarige Bolt, die sinds augustus meetrainde met de club uit Gosford en twee keer scoorde in een oefenwedstrijd tegen Macarthur South West United (4-0 overwinning).

“Ik wil de eigenaren, de directie, de technische staf, de spelers en de supporters van Central Coast Mariners bedanken dat ik mij tijdens mijn tijd hier zo welkom heb gevoeld. Ik wens de club dit seizoen alle succes”, vertelt Bolt op de clubwebsite. Eigenaar Mike Charlesworth bedankt de achtvoudig olympisch kampioen op zijn beurt: “Ondanks dat we niet tot een akkoord zijn gekomen, zijn we thrilled dat een olympisch sprintkampioen en wereldrecordhouder acht weken lang deel heeft uitgemaakt van onze club.”

“Het is voor de Mariners een eer geweest om met Usain te werken en om hem te helpen bij zijn wens om een profvoetballer te worden. Het is uiteindelijk een wederzijds voordelige samenwerking geweest die de Mariners en de Hyundai A-League meer excitement en aandacht heeft opgeleverd. Vanaf dag één is Usain toegewijd geweest aan de Mariners. Hij heeft zich goed in het team geïntegreerd en heeft stappen gemaakt als voetballer.”

“Ofschoon we begrijpen dat Usain geen deel zal uitmaken van de verdere opmars van onze club, wenst Central Coast Mariners hem alle goeds toe bij zijn toekomstige inspanningen en we hopen dat er andere mogelijkheden zullen ontstaan waarbij we in andere vormen met elkaar kunnen samenwerken”, besluit Charlesworth. Bolt zag eerder overigens nog af van een aanbieding van FC Valletta op Malta; hij kon daar volgens zaakwaarnemer Tony Rallis een contract tekenen voor twee seizoenen.