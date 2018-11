Kovac regeert met harde hand: geen Mario Kart meer voor Bayern München

Niko Kovac trekt de teugels aan bij Bayern München. Hoewel de grootmacht anderhalve week geleden met 3-1 won van VfL Wolfsburg, zou de trainer zijn selectie na die wedstrijd vermanend hebben toegesproken. Volgens BILD laakte Kovac de wijze waarop enkele reservespelers van Bayern zich opstelden.

Inmiddels zou Kovac geëist hebben dat alle spelers deelnemen aan de warming-up, in plaats van enkel de basisspelers. Bovendien moeten wisselspelers voortaan gelijktijdig met de basisklanten uit de spelersbus komen. Voorheen bleven de reserves vaak achter in de bus en zaten ze op hun telefoon, of speelden ze Mario Kart op de Nintendo Switch.

Franck Ribéry en Jérôme Boateng kregen in het bijzonder een uitbrander van Kovac. Tijdens de wedstrijd tegen Wolfsburg moesten de twee warmlopen, maar dat zouden ze niet serieus hebben genomen: Ribéry ging tegen een reclamebord zitten, terwijl Boateng op de grond ging liggen. Fysiektrainer Holger Broich informeerde Kovac, die hard ingreep.

Sinds de wedstrijd tegen Wolfsburg gaat het weer wat beter met Bayern. De topclub had in de vier wedstrijden daarvoor niet gewonnen, maar na de zege op Wolfsburg volgden ook overwinningen op AEK Athene (0-2) in de Champions League, FSV Mainz 05 (1-2) in de competitie en SV Rödinghausen (1-2) in de DFB-Pokal.