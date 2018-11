River Plate stomverbaasd door ‘respectloze’ houding van Real Madrid

Real Madrid heeft het voorzien op Exequiel Palacios van River Plate, zo bevestigt voorzitter Rodolfo D'Onofrio van de Argentijnse club. Volgens D'Onofrio is de Spaanse grootmacht de onderhandelingen met het kamp-Palacios al begonnen, zonder River Plate daarover in te lichten. Die handelswijze schiet in het verkeerde keelgat bij de preses.

TyC Sports pakte afgelopen weekeinde uit met het verhaal dat de Spaanse topclub voor twintig miljoen euro een akkoord heeft bereikt met River Plate over een winterse transfer van Palacios, die het seizoen dan nog wel zou afmaken in de Argentijnse competitie. Het is onduidelijk of er inderdaad overeenstemming is bereikt over de twintigjarige middenvelder, maar het staat vast dat Real Madrid met diens zaakwaarnemer in gesprek is.

"We dachten dat er niets van klopte, maar het klopt wel", zegt D'Onofrio tegen Marca. "We hebben een bevestiging gehad van zijn zaakwaarnemer. Het verbaast ons dat een club als Real Madrid achter onze rug direct de onderhandelingen met de speler is aangegaan, zonder respect voor een club als River Plate. Dat strookt niet met de historische banden die we hebben met Real Madrid en die teruggaan tot de tijd van Alfredo Di Stéfano."

Palacios geldt op dit moment als een van de meest begeerde spelers van Zuid-Amerika. De jongeling is een vaste waarde bij River Plate en speelde zelfs al twee interlands voor Argentinië. Hij heeft nog een contract tot medio 2021 bij de grootmacht uit Buenos Aires, maar kan vanwege een clausule in die verbintenis voor slechts vijftien miljoen euro opgepikt worden. Zaakwaarnemer Renato Corsi gaf onlangs echter aan dat het de intentie is om die clausule te verhogen, zodat zijn cliënt niet voor vijftien miljoen euro weggaat.