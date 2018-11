Larsson knipoogt: ‘Ik ben doodsbang als ik hier naar binnen loop’

Nicolai Jörgensen was donderdagavond met een hattrick tegen ADO Den Haag (5-1) de meest bepalende speler voor Feyenoord, maar ook Sam Larsson wordt na afloop bewierookt. De Zweed speelde een van zijn beste wedstrijden in dienst van de Rotterdammers en bekroonde dat in de slotfase met een doelpunt. Larsson is blij dat hij zijn stempel heeft kunnen drukken, vertelt hij aan FOX Sports.

Larsson, die zelf de 5-1 maakte en bij de 4-1 bovendien de assist gaf op Jörgensen, erkent dat het belangrijk is voor hemzelf en voor de ploeg dat hij in vorm raakt. "Of ik weer de Larsson van sc Heerenveen ben? Ik ben de Larsson van Feyenoord, denk ik. Ik moet zo spelen en elke week dit niveau halen", weet de aanvaller. Larsson geeft aan dat hij altijd vertrouwen in zichzelf heeft gehad en stelt geen last te hebben van 'Kuipvrees'. "Of dat bestaat? Dat zou je aan iemand anders moeten vragen. Ik ben doodsbang als ik hier naar binnen loop, het is ongelooflijk", voegt hij daar ironisch aan toe.

In de studio van FOX Sports stelde Ronald de Boer wel dat Larsson 'weer een beetje lijkt op de Larsson van Heerenveen'. Hij had 'goede acties', aldus de analist. "Je hoeft niet na te denken als je zelfvertrouwen hebt. Hij zat in de denkmodus, dan gaat het vaak verkeerd. Nu doet hij het op intuïtie. Hopelijk kan hij dat voortzetten. Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar dit is natuurlijk een eerste stap." Gertjan Verbeek plaatste wel een kanttekening: "Ik moet wel zeggen dat hij tegen de slechtste speler van ADO speelde (Giovanni Troupée, red.). Die speelde echt een bar slechte wedstrijd."

Trainer Giovanni van Bronckhorst is lovend over het optreden van Larsson. De buitenspeler zorgt altijd voor gevaar, zo stelt de oefenmeester. "Vandaag heeft hij dat ook beloond met een doelpunt. Volgens mij heeft hij aardige wedstrijden gespeeld, maar het kan altijd beter. Dat weet Sam ook. Ik denk dat hij al op de goede weg was, maar je wil ook beloond worden. Dat is belangrijk voor spelers. Ik denk dat dit doelpunt hem goed doet."

Jordy Clasie weet dat er druk stond op de wedstrijd tegen ADO, zeker na de 3-0 nederlaag tegen Ajax van zondag. "Maar die druk is er altijd bij Feyenoord. Ik denk dat we vandaag goed begonnen met twee grote kansen. Daarna kwam een domper met de 0-1", aldus de middenvelder, die eraan toevoegt dat Feyenoord in tegenstelling tot eerder dit seizoen niet van slag raakte na de vroege tegentreffer. "We gingen door en hadden de wedstrijd onder controle."