Feyenoord maakt er weer vijf tegen ADO na hattrick van Jörgensen

Als laatste ploeg heeft Feyenoord zich gevoegd bij de achtste finalisten in de KNVB Beker. Voor het derde seizoen op rij ontdeed de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich van ADO Den Haag: 5-1. Die uitslag zette Feyenoord twee jaar geleden ook neer tegen ADO. De bezoekers kwamen vroeg op voorsprong, maar mede dankzij een hattrick van Nicolai Jörgensen stelden de Rotterdammers orde op zaken in De Kuip. Ze blijven dus in de race om de trofee dit seizoen te prolongeren.

Van Bronckhorst voerde vier wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Ajax van zondag. In zijn voorbeschouwing maakte hij al bekend dat Justin Bijlow plaats moest maken voor Kenneth Vermeer, maar ook Tyrell Malacia, Sam Larsson en Bart Nieuwkoop hadden een basisplek. Laatstgenoemde was de vervanger van de geschorste Jeremiah St. Juste. Bij ADO mocht 'bekerkeeper' Robert Zwinkels spelen in plaats van Indy Groothuizen, keerde Aaron Meijers terug van een schorsing en begon spits Tomás Necid op de bank.

Zwinkels onderscheidde zich al na twee minuten, door redding te brengen nadat Jörgensen op aangeven van Steven Berghuis vanaf vijf meter eigenlijk had moeten scoren. In de vijfde minuut schoot Jörgensen vanaf een meter of elf naast, terwijl hij volledig vrijstond. Het waren dure missers, want in de zevende minuut was het Nasser El Khayati die aan de overzijde verrassend de score opende. In de zevende minuut draaide knap weg tussen vier tegenstanders, betrad hij het strafschopgebied en vuurde de geboren Rotterdammer snoeihard raak via de onderkant van de lat.

Feyenoord opende meteen de jacht op de gelijkmaker. Nadat Eric Botteghin met zijn kopbal van dichtbij op Zwinkels stuitte en Berghuis de bal over de keeper wipte, bood een blunder van Giovanni Troupée uitkomst: Jörgensen onderschepte zijn korte terugspeelbal op Zwinkels, omspeelde de keeper en maakte zijn eerdere missers goed. Maar halverwege de eerste helft kwam ADO goed weg, toen Elson Hooi soleerde en via de benen va Vermeer de lat trof. In het restant van de eerste helft toonde Feyenoord zich de betere ploeg, maar was ADO niet ongevaarlijk in de tegenaanval.

Vlak voor rust completeerde de thuisploeg de comeback dankzij Botteghin, die hard raak kopte na een corner van Berghuis. Negen minuten na rust stond Nieuwkoop aan de basis van de 3-1: hij maakte de nodige meters en via Berghuis kwam de bal terecht bij Jörgensen, die uit de kluts raak vuurde via de lat. Tien minuten voor tijd maakte de Deen zijn hattrick compleet. Na een goede pass van Larsson schoot hij via Zwinkels raak in de korte hoek. De goed spelende Sam Larsson bepaalde de eindstand met een schot via de binnenkant van de paal.