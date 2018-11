Bekerduel biedt De Boer hoop: ‘Misschien is nu het kwartje gevallen bij hem’

Toen Erik ten Hag en Zakaria Labyad samenwerkten bij FC Utrecht, was de aanvallende middenvelder een van de sterren van het elftal. De oefenmeester besloot zijn pupil mee te nemen naar Ajax, maar daar zijn de kansen op speeltijd voorlopig gering. Ronald de Boer denkt dat Ten Hag onderschat heeft hoe groot de stap voor Labyad is geweest.

Woensdag mocht Labyad weer eens negentig minuten op het veld staan, in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De zomeraankoop verzorgde het tweede doelpunt van Ajax. Ronald de Boer is bij FOX Sports voorzichtig optimistisch gestemd over de ontwikkeling van de vijfvoudig Marokkaans international. Hij was 'niet helemaal' verbaasd door het feit dat Labyad aanpassingsproblemen kende, zegt hij.

"Utrecht is geen Ajax. Het niveau van Ajax is op dit moment gewoon hoog", aldus De Boer. "Waarschijnlijk heeft Ten Hag zich daarop verkeken, dat hij dacht dat hij de stap makkelijk kon maken. Soms duurt het gewoon even. Soms kost het een jaar, soms een half jaar." Na het bekerduel met Go Ahead zei Ten Hag dat Labyad meer moet brengen bij Ajax. De Boer kan die uitspraak wel begrijpen.

"Wat ik wel een beetje hoor is dat hij er vooral op de trainingen meer in moet steken. Dat schort er nu een beetje aan. Misschien is nu het kwartje gevallen bij hem", aldus de jeugdtrainer van Ajax. Hij voegt eraan toe dat het voor Labyad belangrijk is om minuten te maken. "Ik weet niet of hij genoeg speelt, want bij het tweede elftal mag hij ook niet eens meer spelen. Hij komt dus weinig in het spel voor om ritme op te doen."