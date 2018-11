Fortuna Sittard knokt zich tweemaal terug in boeiend voetbalgevecht

Fortuna Sittard heeft zich donderdagavond bij de laatste zestien gevoegd in de KNVB Beker. De Eredivisionist kende een moeizame wedstrijd op bezoek bij NEC en kwam tweemaal op achterstand, maar won met 2-3. Lars Hutten werd vijf minuten voor tijd de matchwinner, toen hij pas zes minuten op het veld stond.

NEC was uit op sportieve revanche, na een ontluisterende 1-5 nederlaag tegen TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie. Ten opzichte van die wedstrijd voerde trainer Jack de Gier vier wijzigingen door; bij Fortuna werden zes basisspelers gespaard. Het duel begon met een Nijmeegse penaltyclaim: Mike Trésor Ndayishimiye werd vastgehouden door Clint Essers, maar Pol van Boekel kende geen strafschop toe. De VAR wordt in het bekertoernooi niet gebruikt. Het was een van de weinige opverende momenten in een verder rommelige openingsfase.

Desondanks was het na negentien minuten plots raak. Jonathan Okita hield de bal lang bij zich aan de rand van het strafschopgebied, waarna hij aan zijn rechterzijde Terry Lartey-Sanniez vond. De hoek leek moeilijk voor de ex-speler van NEC, maar hij knalde het leer geweldig binnen via de onderkant van de lat. De vreugde was echter van zeer korte duur. In de eerste tegenaanval kwam Fortuna eruit en werd Lazaros Lamprou gevloerd door Josef Kvida. Van Boekel wees naar de stip en Mark Diemers maakte geen fout vanaf elf meter.

De wedstrijd was definitief opengebroken en NEC zocht weer de aanval. Kort nadat een schot van Tom Overtoom werd gepareerd door keeper Aykut Özer, ontstond een nieuw offensief van de thuisploeg en Sven Braken zag ruimte om net buiten het strafschopgebied doeltreffend uit te halen: 2-1. Even daarna zocht Joey van den Berg de verre hoek op en trof hij de paal. Ondanks enkele mogelijkheden aan beide kanten, en opnieuw een vergeefse penaltyclaim van NEC, bleef het bij 2-1 in de uiteindelijk wel vermakelijke eerste helft.

De tweede helft begon voor Fortuna in mineur, doordat Clint Essers zich per brancard moest laten vervangen als gevolg van een achillespeesblessure. Even daarna konden de bezoekers echter juichen: Finn Stokers schoot fraai raak in de bovenhoek en bracht de stand in evenwicht. Lazaros Lamprou kreeg daarna dé kans op de 2-3, maar schoot op de lat in een één-op-één-situatie met keeper Van Duin. Zes minuten voor tijd, toen een verlenging aanstaande leek, viel toch de beslissing: Hutten maakte van dichtbij de winnende voor Fortuna.