‘Mourinho staat ook in januari voor intern gevecht bij Manchester United’

Manchester United heeft ruim honderd miljoen pond vrijgemaakt voor versterkingen in januari, claimde The Guardian eerder deze week. Volgens ESPN kan trainer José Mourinho het transferbudget echter niet naar hartenlust aanwenden. De clubleiding is bereid om eventuele doelwitten van Mourinho te vetoën, als die niet overeenkomen met de wensen van het bestuur.

Prioriteit nummer één is de komst van een nieuwe centrumverdediger. Spelers als Milan Skriniar, Alessio Romagnoli en Nikola Milenkovic, die respectievelijk uitkomen voor Internazionale, AC Milan en Fiorentina, worden als kandidaten genoemd. Het bestuur hoopt dat Mourinho in zijn zoektocht oog heeft voor het langetermijnbelang van de club. Afgelopen zomer, toen Manchester United tevergeefs naar een mandekker zocht, zou het bestuur zijn bedenkingen hebben uitgesproken over Jérôme Boateng vanwege diens blessuregevoeligheid.

Ook was de clubleiding op Old Trafford geen voorstander van de komst van Yerry Mina, omdat zijn zaakwaarnemers naar verluidt te veel commissie vroegen. Bovendien werd Harry Maguire van Leicester City beoordeeld als te duur en had het bestuur ook twijfels over Toby Alderweireld: de verdediger van Tottenham Hotspur wordt in maart dertig jaar en is komende zomer waarschijnlijk goedkoper, omdat hij nog geen nieuw contract heeft ondertekend.

Manchester United is volgens ESPN bezig met 'structurele veranderingen' in de transferpolitiek. Daarbij zou de aanstelling van een technisch directeur kunnen komen kijken. Voor Mourinho is duidelijk dat hij dezelfde obstakels zal tegenkomen als in de zomer en mede daardoor zou hij zich richten op jongere doelwitten als Skriniar, Romagnoli en Milenkovic. Manchester United staat momenteel op de achtste plek in de Premier League.