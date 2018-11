‘Hij kon bij Marokko zitten, maar wil zijn avontuur met Jong Oranje voortzetten’

Oussama Idrissi heeft nog altijd niet aangekondigd voor welk land hij als international wil uitkomen. De aanvaller van AZ heeft acht interlands voor Jong Oranje achter zijn naam staan, maar komt ook in aanmerking voor het Marokkaanse elftal. Voorlopig lijkt Idrissi de voorkeur te geven aan Jong Oranje.

Bondscoach Hervé Renard vertelt aan Kifache dat hij Idrissi graag had opgeroepen voor de wedstrijd tegen Kameroen in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup, op vrijdag 16 november. Hij kreeg echter nul op het rekest van de technicus. "Oussama Idrissi had bij de selectie kunnen zitten, maar hij heeft voor nu de wens om zijn avontuur bij Jong Oranje voort te zetten. Ik respecteer zijn keuze en zal geduldig wachten tot hij zich bij ons voegt. Ik wil het echt graag."

Opvallend genoeg ontbreekt Idrissi echter in de voorselectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijd tegen Duitsland, ook op 16 november. Bondscoach Erwin van de Looi maakte woensdag zijn voorlopige groep voor die wedstrijd bekend. De 22-jarige Idrissi zat vorige maand nog wel in de definitieve selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Oekraïne.

Enkele weken geleden vertelde de AZ'er dat hij nog niet erg bezig is met de keuze tussen Nederland en Marokko. "Ik ben vooral bezig met mijn eigen ontwikkeling binnen de club. Ik wil stappen maken en uiteindelijk zal het zich uitwijzen waar ik ga spelen. Maar ik vind het belangrijker om in aanmerking te komen. Vanaf daar ga je keuzes maken en kan ik er gedurfde uitspraken over doen", zei hij tegen de NOS.