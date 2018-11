Fred Rutten volgt Mo Allach en stapt ook op bij Maccabi Haifa

Fred Rutten is per direct opgestapt als trainer van Maccabi Haifa, zo heeft de club bevestigd. De coach toont zich solidair aan Mo Allach, die een dag eerder al opstapte als technisch directeur. De 55-jarige Rutten werd aan het begin van dit jaar aangesteld als trainer van de Israëlische club. Assistent-trainer Rob Maas en keeperstrainer Arno van Zwam blijven wel bij de club.

Maccabi Haifa begon het seizoen moeizaam en is onder leiding van Rutten afgezakt naar de achtste plaats. In de eerste acht competitiewedstrijden werden negen punten gehaald. Rutten stond door de tegenvallende prestaties al langer onder druk. Het gat met koploper Maccabi Tel Aviv is elf punten. Afgelopen maandag werd nog wel een 1-2 uitzege geboekt op Hapoel Tel Aviv. Desondanks is toch besloten om uit elkaar te gaan. "Ik kwam naar de club op verzoek van Allach en vanwege mijn toewijding aan hem, verlaat ik de club", aldus Rutten.

Het contract van Rutten in Israël liep door tot de zomer van 2019. Hij combineerde zijn rol bij Maccabi Haifa met een adviserende rol bij de raad van commissarissen bij FC Twente. Het vertrek van Rutten komt niet geheel uit de lucht vallen. Na het vertrek van Allach, was de verwachting al dat ook Rutten het veld zou ruimen. Allach stelde in januari Rutten aan, terwijl hij ook Michiel Kramer naar de club haalde. De andere Nederlander in de selectie van Maccabi Haifa is Etiënne Reijnen.