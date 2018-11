Rafinha door het stof na kritiek op ‘ongepast’ Halloween-kostuum

Bayern München-verdediger Rafinha heeft op sociale media zijn excuses aangeboden nadat er veel kritiek was gekomen op een door hem gedragen Halloween-kostuum. De Braziliaan was op een feestavond verkleed als Arabier en droeg een pakketje bij zich, waarop de tekst ‘vorsicht’ stond. Uit het pakketje staken twee ontstekingslonten, waardoor de doos een bom moest voorstellen.

Rafinha werd op sociale media hard aangepakt. Zijn kostuum werd als racistisch bestempeld. De foto werd op verschillende sociale platformen van Bayern München geplaatst, maar na de felle kritiek besloot de Duitse topclub om de foto te verwijderen.

We demand an official statement from the club about the shameful act of Rafinha. Arab fans of FC Bayern deserve a clarification from the club on how the club's values views issues such as racism.@FCBayernEN#SayNoToRacism pic.twitter.com/gVFUA4GOTd