‘Manchester City deelt contract van 88,5 miljoen euro uit’

Raheem Sterling heeft een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract bij Manchester City, zo melden diverse Engelse media. Na maandenlange onderhandelingen zijn beide partijen het eens geworden over een nieuw vijfjarig contract. Na het zetten van zijn handtekening wordt de Engels international een van de best betaalde spelers in de Premier League.

Volgens de BBC gaat Sterling wekelijks 300.000 pond (340.000 euro) verdienen. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2020 en wordt verlengd tot medio 2023. The Citizens hebben de deal nog niet wereldkundig gemaakt, maar volgens de Engelse tabloids is dat slechts een kwestie van tijd. Met zijn nieuwe contract wordt Sterling de best betaalde Engelsman ter wereld.

De 23-jarige Sterling maakte in de zomer van 2015 voor circa 64 miljoen euro de overstap van Liverpool naar Manchester City. Vorig seizoen scoorde hij onder manager Pep Guardiola achttien keer, waarmee hij een grote rol speelde in de behaalde landstitel. Dit seizoen staat zijn teller op vier goals in acht competitiewedstrijden.