‘Men denkt dat geld belangrijk is, maar ik heb daar gemerkt dat het niet zo is'

Alim Özturk verliet Nederland op twintigjarige leeftijd voor een avontuur bij het Turkse Trabzonspor. Via Hearts en Boluspor kwam de voormalig verdediger van SC Cambuur afgelopen zomer bij Sunderland terecht. “Als ik terugkijk: ik zit al bijna zes jaar in het buitenland en dat is niet makkelijk. Het maakt je mentaal super sterk”, zegt Öztürk in gesprek met Voetbalzone.

“Mensen vragen of het een goede keuze is geweest om daar al op jonge leeftijd naartoe te gaan. Ik vind van wel, want ik heb daar ook dingen geleerd en mezelf ontwikkeld. Ik sta nog steeds achter mijn keuze. Op jonge leeftijd ben ik weggegaan, ik weet niet wat er gebeurd was als ik in Nederland was gebleven. De ervaringen die ik nu heb, zijn toch anders”, stelt Öztürk, die na anderhalf jaar zijn contract bij Trabzonspor besloot te laten ontbinden.

“Veel mensen denken dat geld belangrijk is, maar ik heb gemerkt bij Trabzonspor dat het niet zo is”, legt de verdediger van Sunderland uit. “Dat is een goede les geweest op jonge leeftijd. Ik had kunnen blijven, maar dan was ik op gegeven moment mentaal naar de klote geweest. Ik weet niet of ik dan nu nog steeds aan het voetballen was. Ik ben naar Hearts gegaan en dat was de beste keuze die ik had kunnen maken.”