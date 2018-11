Robben ziet problemen: ‘Het is geen schande om dat toe te geven’

Arjen Robben erkent dat Bayern München een moeilijke fase doorgaat. De 34-jarige aanvaller heeft met de Duitse topclub jarenlang fier aan kop gestaan in de Bundesliga, maar dit seizoen verloopt het moeizamer bij Bayern. De voormalig Oranje-international stelt dat de dip bij der Rekordmeister meerdere oorzaken heeft.

“In voetballend opzicht zitten we niet in onze beste fase”, aldus de Nederlander, geciteerd door diverse Duitse media. “Er is niet één reden waarom we het moeilijk hebben. Maar het heeft niets te maken met een gebrek aan motivatie of mentaliteit. We benaderen iedere wedstrijd zeer serieus. We moeten zelfkritisch zijn, maar ook kalm blijven.”

“Natuurlijk waren er tijden waarin het veel gemakkelijker ging. We voelen dat als spelers zelf ook wel. Het is geen schande om dat toe te geven in deze situatie”, vervolgt Robben, die in het gewonnen bekerduel afgelopen dinsdag tegen SV Rödinghausen (1-2) niet in actie kwam. Zaterdag ontvangt Bayern SC Freiburg en Robben stelt dat er gepresteerd moet worden tegen de huidige nummer elf van de Bundesliga.

“Dit is een wedstrijd die we moeten winnen. Misschien kunnen we weer een stap maken in de wedstrijden tegen Freiburg en AEK Athene (in de Champions League, red.) en zelfvertrouwen tanken voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund”, besluit de veteraan, die momenteel nog tot volgend jaar zomer vastligt in Beieren.