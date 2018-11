Buijs gooit het roer om bij FC Groningen: ‘Nu mogen ze dat laten zien’

FC Groningen sprokkelde dit Eredivisie-seizoen pas vier punten bij elkaar en is de hekkensluiter van de competitie. Aanvoerder Mike te Wierik zegt in gesprek met RTV Noord dat het niet te lang moet gaan duren voordat de weg naar boven wordt ingezet. De captain geeft aan dat uit de komende zeven wedstrijden minimaal dertien punten moeten worden gehaald. Dat hoopt de Trots van het Noorden te bewerkstelligen met een nieuwe speelstijl.

"We hebben nog tijd genoeg om het recht te zetten. Maar het moet niet te lang duren, want dan kom je echt in een negatieve spiraal terecht”, legt de ex-speler van Heracles Almelo uit. Bij zijn voormalig werkgever maakte Te Wierik een zelfde soort situatie mee. "Met Heracles zijn we toen wat simpeler gaan spelen. We hebben afgesproken om dat nu ook met Groningen te gaan doen. We gaan in ieder geval tot de winterstop met een vaste kern en formatie spelen.”

De ploeg van trainer Danny Buijs gooit het roer om en stapt over op een 4-4-2-formatie, met Mimoun Mahi en Mateo Cassierra in de voorhoede. "Dat ervaren de jongens als prettig. Als dat zo is, zou ik gek zijn als trainer als we daar niet mee verder gaan. Uiteindelijk moeten de jongens zich goed voelen op het veld om een resultaat te halen. Nu mogen ze dat laten zien”, aldus Buijs tegenover het Dagblad van het Noorden. “In de eerste vier wedstrijden hebben we wel in eenzelfde systeem gespeeld, dat in feite een voortzetting was van het vorige seizoen. We hebben op een zeker moment wat moeten schuiven, ook ingegeven door blessures en schorsingen.”

"We hebben met elkaar gezegd: We willen nu één ding wat het beste bij ons past. Dat willen we finetunen en daar resultaten mee halen. Dat is nu ook de enige remedie", vervolgt Te Wierik, die hoopt dat de nieuwe speelstijl snel zijn vruchten zal afwerpen. "Hoe langer je in deze situatie blijft, hoe moeilijker het wordt. Als groep hebben we daar ook vertrouwen in, maar je staat niet voor niets op deze plek. Er zal ook wel wat ervaring bij moeten, want we hebben gewoon heel veel jonge spelers. Die maken natuurlijk hun fouten en dat moet ook mogen, maar dat gaat met pieken en dalen.”