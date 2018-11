Overmars: ‘Of het heel verstandig is, laat ik in het midden’

Marc Overmars stopte in 2004 als profvoetballer, maar maakte in 2008 zijn comeback. Hij had zijn voetbalschoenen al lang en breed opgeborgen toen hij tien jaar geleden een geweldige indruk maakte bij een afscheidswedstrijd van Jaap Stam. Overmars was destijds technisch directeur van Go Ahead Eagles en besloot na de wedstrijd om terug te keren als voetballer. In gesprek met FOX Sports geeft Overmars aan dat hij die rentree misschien beter niet had kunnen maken.

Overmars was in de afscheidswedstrijd van Stam Ajax-verdediger George Ogararu de baas. "Dat was niet zo verstandig, nee. Achteraf denk je weleens: had ik dat moeten doen?”, denkt de oud-international met een lach terug aan zijn rentree. “We hadden bij Go Ahead spelers nodig op de vleugels. Toen dacht ik: dan help ik even voor een paar wedstrijden. Dat zijn er meer dan twintig geworden. Of het heel verstandig is, laat ik in het midden.”

Hij kwam in het seizoen 2008/09 tot totaal 24 competitiewedstrijden. Nadat hij in een wedstrijd tegen TOP Oss geblesseerd raakte, zat zijn voetballoopbaan er definitief op. Spijt van zijn rentree heeft Overmars nooit gehad. "Voetbal is je hobby. Dat zeg ik ook altijd tegen spelers die een contract krijgen. Voetbal is niet je werk, maar je hobby. Als je het als werk gaat zien, dan moet je gelijk stoppen", aldus de directeur spelersbeleid van Ajax.

Overmars kende als technisch directeur een succesvolle periode in Deventer. Hij stelde destijds Erik ten Hag aan, wie met Go Ahead Eagles wist te promoveren naar de Eredivisie. “Dat was zijn eerste klus als hoofdtrainer. Daar zag je al dat Erik zo'n drive heeft om de beste te worden. Dan kom je elkaar zes jaar later weer tegen.”