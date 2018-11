‘Oude’ Suárez begrijpt zoektocht Barcelona: ‘Zo moet de club denken’

Luis Suárez speelt sinds 2014 in het shirt van Barcelona en de 31-jarige aanvaller geniet nog iedere dag bij de Catalaanse grootmacht. De Uruguayaans international beseft dat Barcelona loert op mogelijkheden om een andere spits te halen, aangezien Suárez in januari alweer 32 jaar wordt en zijn pensioen aanstaande is.

“Het is normaal dat Barcelona op zoek is naar een nieuwe nummer negen. Ik ben 31 jaar oud en wordt ouder”, zegt Suárez in een interview met Uruguay Sport 890. “Natuurlijk moet Barcelona dan kijken naar een nieuwe spits. Zo moet de club denken”, aldus de 104-voudig international, die de kritiek op zijn gewicht onzinnig vindt.

Eerder dit seizoen werden kritische noten geplaatst over de fitheid van Suárez, maar daar kon de Uruguayaan naar eigen zeggen weinig mee. “Toen ze zeiden dat ik dik was en uit vorm, betrof het een wedstrijd tegen Sevilla in de Super Cup. Ik begon de training op dinsdag en we speelden op zaterdag. Natuurlijk was ik dan sloom en dik.”

“Ik kwam net terug van een maand vakantie na het WK. Pas later ontwikkel je weer de snelheid”, legt de aanvaller uit. “Ik ben zelfkritisch. Als het op scoren aankomt, maar ook in andere situaties. Ik ben gewoon blij als ik de ploeg kan helpen. Als ik conditioneel niet goed in elkaar steek, weet ik dat ook wel van mezelf en werk ik eraan.”