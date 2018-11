Andrea Pirlo: ‘Er zijn vijf clubs in de race voor de Champions League’

Andrea Pirlo ziet zijn oude club Juventus als een van de grote kanshebbers voor de eindzege in de Champions League dit seizoen. De oud-middenvelder verwacht dat la Vecchia Signora ver gaat komen in het miljardenbal, maar hij weet dat de concurrentie groot is. Volgens Pirlo zijn er in totaal vier clubs die het Juventus moeilijk kunnen gaan maken.

Juventus won de Champions League voor het laatste in 1996, nadat Ajax in de finale werd verslagen. Sindsdien verloor de Italiaanse grootmacht vijf finales. In 2015 en 2017 bleken respectievelijk Barcelona en Real Madrid te sterk. Pirlo ziet Real Madrid, dat de Champions League de afgelopen drie jaar op rij won, niet als een kanshebber voor dit seizoen. “Er zijn vier of vijf clubs in de race voor de Champions League, inclusief Juventus”, laat Pirlo optekenen in gesprek met Sky Italia. “Liverpool, Barcelona, Manchester City en Bayern München, dat zijn ze wel zo ongeveer.”

Het vertrouwen van Pirlo in Juventus is groot. Hij ziet Juve als een van de favorieten, mede doordat de club uit Turijn er afgelopen zomer in slaagde om Cristiano Ronaldo weg te halen bij Real Madrid. Met de Portugees heeft trainer Massimiliano Allegri er een nieuwe vrije trappen-specialist bij. “Ronaldo, Pjanic, Dybala... Ze hebben genoeg opties. Maar Pjanic en Dybala zullen het nu misschien wat lastiger hebben, want Ronaldo zal de eerste keus zijn.”