Teamgenoten bewieroken Depay: ‘Daarom snap ik wel dat Memphis zo juicht’

Memphis Depay kende een lastige tijd bij Manchester United en de vraag doemde op of de aanvaller ooit zou slagen in de top. De voormalig PSV'er heeft de laatste tijd een sterke ontwikkeling doorgemaakt en weet indruk te maken in het shirt van Olympique Lyon en Oranje. Teamgenoten zijn positief over de transformatie van Depay.

“Memphis heeft tot nu toe een carrière van vallen en opstaan”, zegt Georginio Wijnaldum tegenover ELF Voetbal. “Meer dan andere spelers staat hij vaak in de spotlights. Die zoekt hij misschien ook zelf op, maar het ging in de laatste jaren alleen maar over zijn privéleven. Mensen moeten meer naar hem als voetballer kijken”, aldus de middenvelder van Liverpool, die stelt dat men een speler als Depay moet koesteren.

"Je hebt nu vast mensen die zeggen dat hij die documentaire in Ghana alleen heeft gemaakt voor een positief imago. Onzin. Hij doet het om die kinderen in Ghana te helpen. Maar ja, er zijn altijd mensen die ergens iets van vinden en negatief denken, zeker in Nederland. Daarom snap ik wel dat Memphis zo juicht", aldus Wijnaldum.

Ook Promes constateert verandering bij de Oranje-international. "Onze vriendschap ontstond nadat we vaak ruzie hadden. We kwamen elkaar als jeugdspelers bij PSV en FC Twente vaak tegen en waren allebei haantjes. Dat botste. Later, toen we bij Oranje kwamen, bleken we qua karakter op elkaar te lijken. We bellen, appen en facetimen nu elke week.”

De aanvaller van Sevilla stelt dat Depay vroeger impulsiever was. Tegenwoordig denkt hij meer na, aldus Promes. “Memphis is volwassen geworden en heeft zijn eigen identiteit. Ik ben ouder dan hij, maar kan nog veel van hem leren hoe hij in het leven staat. Dat geldt voor meer mensen. Ik denk dat er iets moois ontstaat bij Oranje, mede dankzij Memphis.”