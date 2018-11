Lof voor ‘beest’ Sánchez na twee duels in 48 uur: ‘Geweldige mentaliteit’

Mauricio Pochettino is dolblij met Davinson Sánchez. De Colombiaanse verdediger speelde woensdag mee in het gewonnen EFL-duel van Tottenham Hotspur met West Ham United (1-3) en is zodoende de enige speler die binnen drie dagen tijd twee keer in de basis startte bij de Londenaren. De Argentijnse manager is vol lof over zijn pupil.

“Het was een erg goed optreden. Ik ben erg trots op mijn team, want deze wedstrijd was zo lastig. Een lastige derby die we uiteindelijk hebben weten te winnen”, laat de oefenmeester weten op de site van the Spurs. “Het is belangrijk dat we nu naar de kwartfinales van de Carabao Cup gaan. Veel spelers hebben tegen West Ham hun kwaliteiten laten zien.”

“Het was een zware wedstrijd, zeker nadat we afgelopen maandag ook al speelden (tegen Manchester City, 0-1 verlies, red.). We hebben bijna alle spelers gewisseld. En het is belangrijk om, na 48 uur, mijn petje af te doen voor Davinson Sánchez, want zijn bijdrages maandag en woensdag waren immens. Hij heeft een geweldige mentaliteit getoond. Hij is een beest.”

De 22-jarige verdediger speelt sinds de zomer van 2017 voor Tottenham, dat destijds veertig miljoen euro betaalde aan Ajax om de stopper over te nemen. Sindsdien kwam de veertienvoudig international reeds tot 52 wedstrijden, met een assist als resultaat. De Colombiaan ligt momenteel nog tot medio 2024 vast in de Engelse hoofdstad.