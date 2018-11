Twee stadions in de race voor Champions League-finale 2020/21

De finale van de Champions League in het seizoen 2020/21 wordt gespeeld in Duitsland of Rusland. Er gaat gekozen worden tussen de Allianz Arena van Bayern München en het Zenit Sint-Petersburg Stadion in Rusland. De UEFA heeft laten weten dat dit de enige twee kanshebbers zijn, daar er zich niet meer clubs beschikbaar hebben gesteld. De deadline is inmiddels verstreken.

De Champions League-finale van 2011/12 werd ook al in de Allianz Arena gespeeld. Chelsea won destijds de eindstrijd van Bayern München na strafschoppen. Negen jaar later wordt de finale van het miljardenbal mogelijk opnieuw in München gespeeld. “We zouden erg gelukkig zijn als de UEFA ons de kans geeft om de voetbalwereld opnieuw welkom te heten in München”, aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubwebsite. In het voorjaar van 2019 bepaalt de UEFA naar welk stadion de finale van 2020/21 gaat. In 1993 en 1997 was München ook al de speelstad voor de finale van de Champions League.

Sevilla (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán) heeft zich op zijn beurt beschikbaar gesteld als speelstad voor de finale van de Europa League in 2021. Wenen (Ernst Happel Stadion) en Tblisi (Dinamo Arena) zijn de andere kanshebbers. Voor de Europese Super Cup zijn er vier kanshebbers: Minsk (Dinamo Stadion), Helsinki (Helsinki Olympisch Stadion), Belfast (Windsor Park) and Kharkov (OSK Metalist).

De Champions League-finale van dit seizoen wordt op zaterdag 1 juni 2019 gespeeld in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. De Europa League-finale wordt dit seizoen afgewerkt in het Olympisch Stadion in Baku.