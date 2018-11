Xavi lyrisch over ‘natuurtalent’: ‘Ik zie mezelf als ik televisie kijk’

Barcelona heeft afgelopen zomer goed gehandeld door Arthur in te lijven, zo luidt het oordeel van Xavi. De middenvelder van Al-Sadd ziet in de 22-jarige Braziliaan een jongere versie van zichzelf. "Ik zie mezelf als ik televisie kijk en Arthur zie", zegt de legende van Barcelona in een interview met Catalunya Radio.

“Hij denkt erg snel. Hij is een natuurtalent. Maar het belangrijkste is nog dat er veel ruimte is voor verbetering. Arthur is al een erg volwassen speler en ik zie dat hij ongelooflijk veel potentieel heeft. Het belangrijkste tijdens een wedstrijd is om nooit de bal te verliezen. Hij komt altijd gemakkelijk weg uit lastige situaties.”

Xavi benadrukt dat ervaring opdoen essentieel is voor Arthur. “Hij moet op zijn minst twintig wedstrijden hebben gespeeld om zijn volledige potentieel aan te tonen. Hij kan geweldig schieten en zal nog meer voor de ploeg gaan betekenen als hij meer zelfvertrouwen krijgt”, aldus de Spanjaard, die als voorbeeld Eric Abidal aanhaalt.

“Toen hij arriveerde bij Barcelona, kon hij slechts enkele dingen goed doen. Maar door hard te werken en toewijding te tonen, werd hij de beste verdediger ter wereld. Niets komt je aanwaaien bij een club als Barcelona. Het is de grootste test van je loopbaan. Bij een club als deze, moet je ten minste tweehonderd dingen doen die je bij een andere clubs niet hoeft te doen.”