'Ik zou niet twijfelen en voor Varane stemmen voor de Ballon d'Or'

Begin december wordt de Ballon d'Or uitgereikt en de voetbalwereld is al druk aan het speculeren wie de felbegeerde prijs in ontvangst mag nemen. Michel Platini heeft een duidelijke voorkeur. De voormalig voorzitter van de UEFA vindt Raphaël Varane de uitgelezen persoon om de trofee te winnen.

Platini wijst op het succes van Varane bij Real Madrid en de nationale ploeg van Frankrijk. “Varane is de enige speler die de Champions League én het WK heeft gewonnen dit jaar”, wordt de Fransman geciteerd door verschillende media, waaronder Marca. “Het is een uitstekende speler die een geweldig seizoen achter de rug heeft.”

“Ik zou niet twijfelen en voor hem stemmen bij de verkiezing. Al het andere is simpelweg een kwestie van een mening hebben. Sommigen zouden Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Hugo Lloris of Luka Modric opperen. Maar de enige speler die de belangrijkste prijzen heeft gewonnen, is Varane”, aldus Platini.

De oud-voetballer weet dat er veel kanshebbers zijn, maar blijft Varane aanwijzen als de enige juiste kandidaat. De voormalig sportbestuurder van de UEFA wijst ook naar verkiezing van 2006. “Het is vergelijkbaar met toen Fabio Cannavaro, een verdediger, won. Hij had het WK gewonnen en mocht toen ook de Ballon d’Or in ontvangst nemen.”