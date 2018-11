Leemans tipt Koeman: ‘Hij verdient een plek in het Nederlands elftal’

Clint Leemans vindt dat Jorrit Hendrix een kans verdient in het Nederlands elftal. De 23-jarige middenvelder van PEC Zwolle werd net als Hendrix opgeleid bij PSV en de twee kennen elkaar dan ook goed. Leemans vindt de PSV’er een onderschatte voetballer en hoopt dat bondscoach Ronald Koeman hem op termijn een kans geeft om zich te laten zien in Oranje.

Koeman maakte woensdag zijn voorlopige selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (16 november) en Duitsland (19 november), en wederom ontbrak de naam van Hendrix. “Hij verdient een plek in het Nederlands elftal. Vorig seizoen viel hij weg tegen Willem II en verloor PSV meteen met 5-0”, weet Leemans te vertellen tegenover Voetbal International.

Leemans, voormalig jeugdinternational, is positief gestemd over het Nederlands elftal en merkt dat er onder Koeman een stijgende lijn is ingezet. “Met Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk zijn er jongens die heel lang mee kunnen. Ik hoop dat we weer hoge ogen kunnen gooien op een eindtoernooi.”

Leemans wist niet door te breken bij PSV en vertrok in de zomer van 2016 transfervrij naar VVV-Venlo. Na twee succesvolle jaren werd hij afgelopen zomer verkocht aan PEC Zwolle. Ooit hoopt hij nog terug te keren bij PSV. “Maar als ik het niet haal, dan is het niet zo dat ik niet geslaagd ben. Als ik ooit moest kiezen tussen Ajax en Feyenoord, zou ik voor Feyenoord gaan. In Europees verband sta ik wel voor Ajax, verder heb ik er niets mee.”