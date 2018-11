‘Soms verdien ik niet alle haat die ik krijg, kijk maar eens naar Ramos’

Dejan Lovren blijft bij zijn standpunt dat hij tot een van de beste verdedigers ter wereld behoort. De 29-jarige stopper opperde eerder dat hij, gezien de prestaties van Liverpool en de nationale ploeg van Kroatië, vandaag de dag een van de betere verdedigers is. Lovren ontkent echter dat hij zichzelf als de allerbeste ziet.

“Ik zei toen dat ik een van de besten was, nooit dat ik de beste was. Ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gezegd”, stelt de Kroaat in gesprek met COPA90. “Maar natuurlijk zullen mijn haters dat altijd zeggen. Wie ook bij de besten hoort? Virgil van Dijk. We hadden vorig seizoen een geweldig jaar, wij met zijn tweeën. We hebben de finale van de Champions League gehaald.”

“Ik zou ook Raphaël Varane willen noemen. Ik geniet van Varane, hij verdient de credits. Hij krijgt het niet zoveel als Sergio Ramos en daar ben ik het niet mee eens. Varane is zeker beter, zowel dit seizoen als vorige seizoenen. Hij heeft de Champions League én het WK gewonnen. Hij zou als de beste verdediger ter wereld moeten worden gezien, maar men kiest dan voor Ramos.”

“Soms verdien ik niet alle haat die ik krijg”, vervolgt Lovren. “Kijk maar eens naar Ramos, hij heeft meer fouten gemaakt dan ik. Maar hij speelt voor Real Madrid. Als je dan een fout maakt, win je met 5-1 of 5-2. Niemand die dan maalt om de fout. Ik heb daar best wel pech mee, want als ik een fout maak, is het 1-0 en is de wedstrijd voorbij.”